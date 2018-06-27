Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом

Оюланд недавно вернулась в Эстонию и надеялась на спокойный отдых в Ихасалу (Харьюмаа), когда с ней приключился неприятный случай.

«Примерно пять минут назад ко мне зашел сосед, решил вывернуть мне руку. Но я тоже не девчонка», - рассказывает Кристийна, которая, как она сама признается, смогла дать отпор.

Ссора с соседом произошла из-за ее собак, которые «напали» на соседского ребенка, катающегося на велосипеде. «Ребеночек моего соседа не умеет жить в деревне. Не знает, что маленькие собачки здесь всегда на свободном выгуле», - сказала она в камеру, добавив, что держит не ротвейлеров или волкодавов, а небольших собак.

A post shared by Kristiina Ojuland (@kristiinaojuland) on Aug 8, 2014 at 9:19am PDT

После этого случая Кристийна записала свое видеообращение и добавила в конце, что собирается поехать в скорую и зафиксировать повреждения на своей правой руке.

По словам жительницы Неэме, c собаками политика и раньше были проблемы. «Они уже «портили» одежду прохожим, а Оюланд начала быстро строить ограду, чтобы собаки не выходили за территорию. Видимо, это не сильно помогло», - сказала Карин.

Другие жители вовсе убеждены, что у собак политика и вовсе проблемы с психикой. Правда, на первые же злые комментарии в Сети Оюланд отреагировала довольно резко: «Послушайте, ну все ведь знают, что собаки реагируют на велосипеды и мопеды. Если не умеешь жить в деревне, живи в городе!!!».

Порталу Elu24 Кристийна подтвердила, что собирается также обратиться в полицию, но произошедшее комментировать больше не будет.