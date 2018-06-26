Репортаж с Дворцовой площади: смотри, как российские суперзвезды развлекали выпускников на «Алых Парусах»

В этом году в центре Санкт-Петербурга выстроили не одну, а целых три сцены. Центральная сценическая площадка, размещенная возле здания Главного штаба, была поддержана двумя боковыми сценами поменьше. При этом впервые громоздкие декорации не перекрыли архитектурный шедевр Карла Росси, а сделали его своей неотъемлемой частью. В оформлении было задействовано множество зеркальных элементов и в два раз больше, чем обычно, экранных поверхностей.

Площадки для выступлений знаменитости задействовали поочередно.

Музыкальная программа была составлена так, что довольными остались любители всех жанров. В ночь с 23 на 24 июня на сцену вышли: новая звездочка, поющая в стиле «ритм-энд-блюз», певица Мари Краймбрери, набирающие популярность Мальбэк & Сюзанна, хип-хоп группа Каста, представитель Белоруссии на международном конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV, известнейший интернациональный коллектив, исполняющий евро-поп, – Quest Pistols Show, не нуждающиеся в представлении Виктория Дайнеко и Алсу, «нью-вейв» певец Артём Пивоваров, «рэп»-исполнитель ST и музыканты, исполняющие танцевальную музыку, как они сами утверждают, в «незамороченном дальневосточном стиле» - группа «Моя Мишель». Хедлайнер концерта – композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста. Его выступление завершило концерт на Дворцовой. Кроме того, Баста дал практически полноценный концерт, исполнив около 10 песен.