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Репортаж с Дворцовой площади: смотри, как российские суперзвезды развлекали выпускников на «Алых Парусах» ВИДЕО!

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В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге прошел праздник десятков тысяч выпускников - «Алые Паруса». На концертную программу, проводимую на Дворцовой площади северной столицы России в эту самую короткую ночь года, приглашались лучшие выпускники со всей страны. Туристов и людей без специальных пригласительных на Дворцовую не пускали. 

В этом году в центре Санкт-Петербурга выстроили не одну, а целых три сцены. Центральная сценическая площадка, размещенная возле здания Главного штаба, была поддержана двумя боковыми сценами поменьше. При этом впервые громоздкие декорации не перекрыли архитектурный шедевр Карла Росси, а сделали его своей неотъемлемой частью. В оформлении было задействовано множество зеркальных элементов и в два раз больше, чем обычно, экранных поверхностей. 

Площадки для выступлений знаменитости задействовали поочередно. 

Музыкальная программа была составлена так, что довольными остались любители всех жанров. В ночь с 23 на 24 июня на сцену вышли: новая звездочка, поющая в стиле «ритм-энд-блюз», певица Мари Краймбрери, набирающие популярность Мальбэк & Сюзанна, хип-хоп группа Каста, представитель Белоруссии на международном конкурсе «Евровидение-2018» ALEKSEEV, известнейший интернациональный коллектив, исполняющий евро-поп, – Quest Pistols Show, не нуждающиеся в представлении Виктория Дайнеко и Алсу, «нью-вейв» певец Артём Пивоваров,  «рэп»-исполнитель ST и музыканты, исполняющие танцевальную музыку, как они сами утверждают, в «незамороченном дальневосточном стиле» - группа «Моя Мишель». Хедлайнер концерта – композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста. Его выступление завершило концерт на Дворцовой. Кроме того, Баста дал практически полноценный концерт, исполнив около 10 песен. 

С площадки для прессы мы сняли для вас самые яркие выступление! Всё шоу в десятиминутном ролике можно посмотреть вверху новости! 

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