МакSим прощается с поклонниками: концерт в Ида-Вирумаа станет финальным в карьере певицы?

Планы певицы не означают окончательного и бесповоротного прощания со сценой. МакSим намерена использовать творческий отпуск для восстановления сил и размышлений о дальнейших планах. Не исключено, что в будущем артистка предстанет перед публикой в новом качестве и вновь будет завоёвывать сердца поклонников. Указать точные даты, однако, не представляется возможным.

Перед уходом в творческий отпуск МакSим делает подарок всем, кто ценит её творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выходит на днях. В нём показана настоящая история любви, заканчивающаяся хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная влюблённая пара — Евгений Жук и Настя Белочкина. По замыслу клипа, МакSим играет в нём роль сторонней наблюдательницы красивой истории любви. Актёр ранее уже работал с артисткой — снимался в клипе на её песню «Как летать». МакSим — российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. За время творческой деятельности была удостоена многочисленных званий и наград: * в 2007 году она была признана самой коммерчески успешной певицей России за альбом «Трудный возраст», тираж которого превысил 1,5 млн копий; * в 2008 году МакSим получила сразу четыре премии Муз-ТВ, став рекордсменом; * в 2011 году певица вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России»; * в 2013 году МакSим стала Заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики, в 2016 году — Заслуженной артисткой Республики Татарстан», - говорится на странице артистки в Facebook.