МакSим прощается с поклонниками: концерт в Ида-Вирумаа станет финальным в карьере певицы?

Несколько минут назад самая романтичная певица России - МакSим - выступила с печальным заявлением. Артистка уходит с большой сцены.
«Певица МакSим уходит с большой сцены в творческий отпуск.
Популярная российская певица МакSим после двенадцати лет успешной творческой деятельности уходит в бессрочный творческий отпуск. Причиной стало восстановление здоровья. Певица не прощается с публикой навсегда — она намерена вновь заняться творчеством.
МакSим делает паузу в своей творческой деятельности, длившейся более двенадцати лет. Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации.
Планы певицы не означают окончательного и бесповоротного прощания со сценой. МакSим намерена использовать творческий отпуск для восстановления сил и размышлений о дальнейших планах. Не исключено, что в будущем артистка предстанет перед публикой в новом качестве и вновь будет завоёвывать сердца поклонников. Указать точные даты, однако, не представляется возможным.
Перед уходом в творческий отпуск МакSим делает подарок всем, кто ценит её творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выходит на днях. В нём показана настоящая история любви, заканчивающаяся хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная влюблённая пара — Евгений Жук и Настя Белочкина. По замыслу клипа, МакSим играет в нём роль сторонней наблюдательницы красивой истории любви. Актёр ранее уже работал с артисткой — снимался в клипе на её песню «Как летать». МакSим — российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. За время творческой деятельности была удостоена многочисленных званий и наград: * в 2007 году она была признана самой коммерчески успешной певицей России за альбом «Трудный возраст», тираж которого превысил 1,5 млн копий; * в 2008 году МакSим получила сразу четыре премии Муз-ТВ, став рекордсменом; * в 2011 году певица вошла в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России»; * в 2013 году МакSим стала Заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики, в 2016 году — Заслуженной артисткой Республики Татарстан», - говорится на странице артистки в Facebook.
Напомним, что певица МакSим должна выступить на фестивале East Beach Fest 28 июля на пляже в Нарва-Йыэсуу. И поскольку в интернете трудно найти полный гастрольный график артистки, мы можем лишь предположить, что выступление в Эстонии станет одним из последних на данном этапе карьеры певицы.