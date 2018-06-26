«Ничего не болтается!»: видео Галкина о плавках вызвало бурю эмоций поклонников

Максим Галкин не перестает вызывать ажиотаж в соцсетях своими юмористическими видео. Последний ролик артиста буквально взорвал интернет.

На видео, опубликованном в Instagram, знаменитый пародист объясняет зрителям, как правильно снимать свой отдых на море. В частности, как выбрать плавки, в которых мужская фигура будет выглядеть наиболее выигрышно. Все это артист продемонстрировал на собственном примере, представ перед поклонниками сначала в обычных плавках, а затем в купальных шортах.

«Эти плавки не годятся! Подумаешь, ничего не болтается. Плавки должны быть такими, чтобы их можно было подтянуть. Тогда ноги будут казаться длиннее. А если вы переели за обедом, наденьте еще и майку, чтобы не было видно живот. Как будто вы просто сгорели на солнце», – поучает Галкин подписчиков.

Поклонники супруга Пугачевой пришли в восторг от смешных кадров и единодушно заявили, что ролик неимоверно поднимает настроение.

«До слез! Как теперь остановиться и не пересматривать ваше видео еще и еще?»; «Как всегда – гениально!»; «Смешно до коликов!»; «Вы прелесть! Главное на летнем отдыхе -- полностью расслабиться», – пишут многочисленные фанаты.