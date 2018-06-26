Пять причин, почему опасно носить золото вместе с серебром

Даже человек, который не знаком с биоэнергетикой, знает, что золото с серебром сочетается очень плохо, пишет Cluber.com.ua.

Целебные свойства драгоценных металлов зачастую не могут работать в симбиозе. Золото и серебро — это яркий пример того, как два абсолютно разных энергетических потока подавляют друг друга.

Серебро разрушает золото

Золото — это мягкий металл. По своим физическим свойствам он является противоположностью серебра. Самая очевидная опасность ношения золота и серебра вместе — это быстрое стирание золота. Если, например, сразу две цепочки надеть на шею, то серебряная буквально сотрет золотую, потому что серебро прочнее. Несмотря на свою красоту, золото является мягким и эластичным металлом, который может взаимодействовать только с кожей человека.

Если вам очень хочется надеть украшения из разных металлов, то лучше сделать так, чтобы они не соприкасались на вашем теле.

Это приводит к нервному напряжению

Золотые украшения имеют динамичную энергетическую структуру, а серебряные — спокойную и размеренную. Из-за такого столкновения противоположностей позитивные свойства металлов могут превратиться в отрицательные или нейтрализоваться.

Вы можете стать раздражительными, если наденете золото и серебро одновременно. Такое сочетание опасно, потому что вы рискуете поссориться с близкими людьми или попасть в конфликтную ситуацию на улице, на работе, в транспорте. Такое сочетание очень расшатывает нервную систему, даже если сам человек этого поначалу не ощущает.

Это отталкивает от вас людей

Диссонанс между золотом и серебром чувствуется окружающими людьми. Близкие, друзья и коллеги будут чувствовать себя рядом с вами как на иголках. Чтобы этого не происходило, всегда разделяйте эти металлы.

Ваши пороки и слабости при сочетании противоположных металлов станут наиболее отчетливыми. Вы можете стать более эгоистичными, лицемерными и ревнивыми. Наиболее заметно это для тех, кто знаком с вами уже долгое время. Знакомиться с новыми людьми тоже будет в значительной мере сложнее.

Это делает вас уязвимыми к негативу

Как известно, золото может показать вам наличие сглаза или проклятья. Вылечить всё это может только серебро. Казалось бы, нет ничего, что могло бы противостоять хорошему сочетанию этих металлов, но при ношении сразу и золота и серебра создается некая трещина в вашей защите.

В ситуации, если рядом с вами окажется сильный энергетический вампир, вы с большей вероятностью станете его жертвой. То же касается и пребывания в компании человека, который желает вам зла. Вы можете заразиться отрицательным энергетическим потоком и получить огромную дозу негатива. Это может отразиться на ваших мыслях, делах, желаниях.

Смесь золота и серебра ослабляет ваш иммунитет

Сочетание золота и серебра может сыграть роль катализатора в развитии болезни. Если вы наденете одновременно золотые и серебряные украшения, то риск заболеть возрастет многократно. Обычно серебро повышает иммунитет, но золото словно заставляет его работать иначе.

Старайтесь не носить золото и серебро вместе в периоды повышенной вероятности вирусных заболеваний — весной и осенью. Помимо того, многие из тех, кто носит оба металла одновременно, жаловались на некоторое недомогание и слабость. Симбиоз двух противоборствующих энергетических сил приводит к потере физической и эмоциональной выносливости.