Мать троих детей! Эта красотка из Эстонии завоевала титул «Миссис ФОТО» на мировом конкурсе

Помимо выбора самой достойной женщины и матери, у проекта есть и благотворительная цель: помощь в постройке игрового центра в Уганде для детей до 5 лет. Для участниц конкурс начался задолго до финала. Надо было подготовить наряды и аксессуары, подготовить номер для конкурса талантов, снять видео для представления своего города и многое другое. Уже в Риге красавицы участвовали в конкурсных видео- и фотосъемках, принимали участие в передачах, встречались со спонсорами мероприятия, политиками и общественными деятелями.