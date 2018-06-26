Мать троих детей! Эта красотка из Эстонии завоевала титул «Миссис ФОТО» на мировом конкурсе

Конкурс Mrs Top of the World 2018 проходил в столице Латвии – Риге, за главный титул и корону боролись участницы из разных стран мира.
Помимо выбора самой достойной женщины и матери, у проекта есть и благотворительная цель: помощь в постройке игрового центра в Уганде для детей до 5 лет. Для участниц конкурс начался задолго до финала. Надо было подготовить наряды и аксессуары, подготовить номер для конкурса талантов, снять видео для представления своего города и многое другое. Уже в Риге красавицы участвовали в конкурсных видео- и фотосъемках, принимали участие в передачах, встречались со спонсорами мероприятия, политиками и общественными деятелями.
Эстонию на конкурсе Missis Top of the World представляла Анна Микконен, Missis Estonia 2017 People’s Choice — победительница народного голосования.
«Для меня участие в конкурсах красоты — это возможность привлечь внимание людей к проблемам инвалидов в мире. Управляя реабилитационным центром и воспитывая дочь-аутиста, я хотела бы, чтобы люди заметили, что вокруг нас живет много людей с особыми потребностями, которые хотят и имеют право жить как обычные люди. На конкурсе Mrs Top of the World 2018 поднят вопрос постройки детского центра для детишек в Уганде», - сказала Анна.
Финал конкурса Mrs Top of the World состоялся в рижском клубе 69. Девушки показали дефиле в национальных костюмах, в купальниках и вечерних платьях, блеснули талантами.
Представительница от Эстонии Анна Микконен завоевала титул Missis Photo. Корону победительницы получила участница из России.