71-летняя Сьюзан Сарандон в облегающем платье познакомилась с королевой Елизаветой II

Не всем известным британским актерам выпадает честь быть лично представленными английской королеве Елизавете II, не говоря уже об американских. Но оскароносная голливудская актриса Сьюзан Сарандон не из их числа - она была не только приглашена на королевский чемпионат по поло, но и пожала руку Ее Величеству.
Royal Windsor Cup Polo - ежегодные соревнования по конному поло, организованные английской королевской семьей. Они проводятся с 1943 года и включают в себя соревнования по конкуру, выездке и марафон экипажей. По традиции шоу проходит в Guards Polo Club в городе Виндзор, а гостями мероприятия становятся представители знатных британских сословий.
Сьюзан Сарандон выбрала для шоу белое платье с глубоким декольте от дизайнера Tory Burch и красные босоножки. Актриса наблюдала за соревнованиями, сидя с другими гостями на террасе главного здания поло-клуба. Когда официальная часть мероприятия закончилась, Сарандон воспользовалась возможностью лично выразить свое почтение английской королеве, подошла к ней, представилась и пожала руку.
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