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  • 71-летняя Сьюзан Сарандон в облегающем платье познакомилась с королевой Елизаветой II

71-летняя Сьюзан Сарандон в облегающем платье познакомилась с королевой Елизаветой II Смотрите видео!

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ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Не всем известным британским актерам выпадает честь быть лично представленными английской королеве Елизавете II, не говоря уже об американских. Но оскароносная голливудская актриса Сьюзан Сарандон не из их числа - она была не только приглашена на королевский чемпионат по поло, но и пожала руку Ее Величеству.

Royal Windsor Cup Polo - ежегодные соревнования по конному поло, организованные английской королевской семьей. Они проводятся с 1943 года и включают в себя соревнования по конкуру, выездке и марафон экипажей. По традиции шоу проходит в Guards Polo Club в городе Виндзор, а гостями мероприятия становятся представители знатных британских сословий.

ФОТО: Anwar Hussein/SIPA / Anwar Hussein/SIPA/Scanpix

Сьюзан Сарандон выбрала для шоу белое платье с глубоким декольте от дизайнера Tory Burch и красные босоножки. Актриса наблюдала за соревнованиями, сидя с другими гостями на террасе главного здания поло-клуба. Когда официальная часть мероприятия закончилась, Сарандон воспользовалась возможностью лично выразить свое почтение английской королеве, подошла к ней, представилась и пожала руку.

Смотрите видео!

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