71-летняя Сьюзан Сарандон в облегающем платье познакомилась с королевой Елизаветой II

Не всем известным британским актерам выпадает честь быть лично представленными английской королеве Елизавете II, не говоря уже об американских. Но оскароносная голливудская актриса Сьюзан Сарандон не из их числа - она была не только приглашена на королевский чемпионат по поло, но и пожала руку Ее Величеству.