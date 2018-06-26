Пока спала. В Москве обокрали вдову Михаила Круга

«Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро мне сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать», — приводит ее слова

Sobesednik.