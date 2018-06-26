Пока спала. В Москве обокрали вдову Михаила Круга

Исполнительница русского шансона уже написала заявление в полицию, преступников разыскивают.
Дом вдовы убитого в 2002 году короля шансона Михаила Круга — эстрадной певицы Ирины Круг — сегодня ночью обокрали неизвестные. О произошедшем рассказала представитель исполнительницы Анна Тимохина.
«Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро мне сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать», — приводит ее слова
Тимохина отметила, что певица уже написала заявление в полицию, злоумышленников разыскивают.
Ирина Круг — 42-летняя исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года» и народная артистка РФ. Замуж за Михаила Круга исполнительница вышла за год до его гибели — в 2001 году.