«Женя на грани смерти, дни его сочтены»: Осин находится в больнице в критическом состоянии

Продюсер культовой отечественной группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам EG о состоянии здоровья кумира 90-х годов Евгения Осина.

По словам музыканта, артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают», - сказал Разин, отметив, что Осин и раньше испытывал проблемы с ногами, а медики категорически запрещали ему употреблять алкоголь.

Он подчеркнул, что в организме Осина в ближайшее время могут начаться необратимые процессы, поэтому артиста надо срочно спасать. «А это значит - не более 10–15 дней, и кранты», - добавил продюсер группы «Ласковый май».

Напомним, 21 мая 2018 года Евгений Осин попал в ДТП на мотоцикле, когда направлялся в ГИБДД для того, чтобы поставить транспортное средство на учет. В итоге мотоцикл рухнул на ногу 53-летнего артиста. Певцу помог случайный прохожий.

Неделю спустя в рамках программы «Ты не поверишь» канала НТВ был показан сюжет, в котором Осин ногой в гипсе на глазах у съемочной группы и под прицелом видеокамеры врезается в трактор. В этом столкновении артист отделался легким испугом.

Ранее о том, что Евгению Осину грозит ампутация руки говорила телеведущая Дана Борисова, предпринимавшая ранее попытки спасти певца от алкоголизма и даже увезшая его на реабилитацию в Таиланд. Однако в итоге артист не выдержал и снова взялся за бутылку.