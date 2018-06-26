Вт, 26.06.2018
Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • «Женя на грани смерти, дни его сочтены»: Осин находится в больнице в критическом состоянии

«Женя на грани смерти, дни его сочтены»: Осин находится в больнице в критическом состоянии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Евгений Осин

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

По словам продюсера Андрея Разина, у певца отказали почки.

Продюсер культовой отечественной группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал журналистам EG о состоянии здоровья кумира 90-х годов Евгения Осина.

По словам музыканта, артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

«Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают», - сказал Разин, отметив, что Осин и раньше испытывал проблемы с ногами, а медики категорически запрещали ему употреблять алкоголь.

Он подчеркнул, что в организме Осина в ближайшее время могут начаться необратимые процессы, поэтому артиста надо срочно спасать. «А это значит - не более 10–15 дней, и кранты», - добавил продюсер группы «Ласковый май».

Напомним, 21 мая 2018 года Евгений Осин попал в ДТП на мотоцикле, когда направлялся в ГИБДД для того, чтобы поставить транспортное средство на учет. В итоге мотоцикл рухнул на ногу 53-летнего артиста. Певцу помог случайный прохожий. 

Неделю спустя в рамках программы «Ты не поверишь» канала НТВ был показан сюжет, в котором Осин ногой в гипсе на глазах у съемочной группы и под прицелом видеокамеры врезается в трактор. В этом столкновении артист отделался легким испугом.

Ранее о том, что Евгению Осину грозит ампутация руки говорила телеведущая Дана Борисова, предпринимавшая ранее попытки спасти певца от алкоголизма и даже увезшая его на реабилитацию в Таиланд. Однако в итоге артист не выдержал и снова взялся за бутылку.

Евгений Осин - советский и российский музыкант, автор и исполнитель песен. Одним из самых известных его хитов является песня «Плачет девушка в автомате».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ