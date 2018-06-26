В Сети посочувствовали ангелу-хранителю влетевшей в заправку девушки-водителя

Происшествие запечатлела камера супермаркета, располагающегося на заправке. Судя по времени, отображающемся на экране камеры, ДТП произошло еще 21 июня. Поначалу некоторые пользователи не поверили в то, что видео реально. Они сочли, что Мэй не могло так повезти.

«Странно, что насос, в который она врезалась, не был поврежден. Если это реально, то это похоже на чудо. Мог бы начаться огромный пожар», — пишет юзер с ником Tripod Purrslevich.

«Ее ангел-хранитель работал сверхурочно», — предположил Charlene Crane Rook.

Поскольку в результате происшествия никто не пострадал, пользователи Facebook, где появилось видео, принялись шутить о причинах, заставивших ее слететь с дороги. Некоторые предположили, что девушка за рулем спешила на собеседование и решила эффектно припарковаться.

«Должно быть, там какие-то дешевые цены на газ», — шутит Тейлор Баркер.