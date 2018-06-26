Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома!

Ночь с субботы на воскресенье. На часах практически два часа. Невский проспект. В это время, казалось бы, большинство людей должны уже спать, но по главной улице Санкт-Петербурга идут миллионы жителей и гостей города. Кто-то только что увидел красочное шоу «Алые паруса» и шведский парусник, а кто-то - футбольный матч, или просто радуется гостеприимству россиян. Особенно активными были этой ночью бразильские футбольные болельщики, которые, судя по всему, несколько дней подряд праздновали победу своей сборной в матче с Коста-Рикой.

Свободных мест в барах и ресторанах на Невском проспекте просто нет, очень людно и на специальной улочке с кафе и ресторанами, созданной по случаю FIFA-2018. Футбольные фанаты заполнили всё. Они поют, танцуют, кричат и ликуют. В этом году летом Санкт-Петербург действительно не спит.

ФОТО: limon.ee

А кадр бразильских болельщиков, использованный главным к этой новости, разлетелся практически по всем российским СМИ. Портал Limon.ee тоже не прошел мимо этих ярких и веселых болельщиков.