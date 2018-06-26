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  • Галерея 18+: сотни голых людей занялись йогой в Париже

Галерея 18+: сотни голых людей занялись йогой в Париже

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Парижский день нудизма - впервые отметили 24 июня жители французской столицы, сообщает портал Еuronews.

Он прошел во вновь открытом в апреле этого года «уголке нудиста» в Венсенском лесу. В программе мероприятия значились пикник и занятия йогой, в нем приняли участие несколько сотен человек, в основном, мужчины.

Всего в Ассоциации нудистов Парижа состоят 88 тысяч членов. Ассоциация активно осваивает городское пространство: так, осенью прошлого года в Париже открылся первый нудистский ресторан, в мае состоялся первый визит в Музей современного искусства при Токийском дворце в чем мать родила, начались занятия нудистского хора в самом центре столицы.

Женщины пока неохотно присоединяются к инициативам Ассоциации, опасаясь, по признанию ее редких членов прекрасного пола, стигматизации со стороны «нормальных» коллег и друзей.

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