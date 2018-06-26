Фото: Бывшая жена Марата Башарова продает роскошную квартиру в Прибалтике

Уютное гнездышко в новостройке площадью 189 кв. м. с большой террасой (35 кв.м.) в семи минутах ходьбы от моря и в десяти минутах от концертного зала «Дзинтари» оформлено дорого и со вкусом.

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A post shared by Екатерина Архарова (@arharovakatya) on Jun 15, 2018 at 1:00am PDT

В квартире просторная гостиная-студия, с двумя спальнями, двумя санузлами, со всей необходимой современной бытовой техникой, эксклюзивной мебелью и аксессуарами, подобранными в едином стиле, а так же имеется место для машины на огороженном паркинге около дома.

Екатерина решила избавиться от квартиры только потому, что мечтает с женихом о большом доме.

Новый возлюбленный актрисы управляющий одного из московских рыбных ресторанов Артем Илясов наконец-то сделал предложение Архаровой и пара готовится к свадьбе.