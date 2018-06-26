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  • «Я находился с визитов в Румнии»: Юри Ратас очень старательно практикует русский язык

«Я находился с визитов в Румнии»: Юри Ратас очень старательно практикует русский язык

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ФОТО: Кадр из видео

Премьер-министр Эстонии на официальной страничке правительства в Facebook раз в неделю подводит итоги, причем делает это не только на эстонском, но и на русском языке.

В субботу, 23 июня, Юри Ратас рассказал о своей поездке в Румынию, где на прошлой неделе вместе с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ они открыли авиалинию Таллинн-Констанца, между прочим, первую прямую авиалинию между Эстонией и Румынией. Также Ратас рассказал о других событиях недели. 

Стоит отметить, что по-русски премьер-министр говорит хорошо, и сразу видно, как он старается, считывая текст для своей русскоязычной аудитории. Хотя иногда, конечно, политик ставит неправильно ударения или неверно произносит названия. Но лиха беда начало: «Желаю вам хорошего отдохнуть и до встречи через неделю!» – говорит Ратас, а значит, практиковать русский язык премьер-министр серьезно намерен продолжать.

Смотрите видео!

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