«Я находился с визитов в Румнии»: Юри Ратас очень старательно практикует русский язык

В субботу, 23 июня, Юри Ратас рассказал о своей поездке в Румынию, где на прошлой неделе вместе с премьер-министром Виорикой Дэнчилэ они открыли авиалинию Таллинн-Констанца, между прочим, первую прямую авиалинию между Эстонией и Румынией. Также Ратас рассказал о других событиях недели.

Стоит отметить, что по-русски премьер-министр говорит хорошо, и сразу видно, как он старается, считывая текст для своей русскоязычной аудитории. Хотя иногда, конечно, политик ставит неправильно ударения или неверно произносит названия. Но лиха беда начало: «Желаю вам хорошего отдохнуть и до встречи через неделю!» – говорит Ратас, а значит, практиковать русский язык премьер-министр серьезно намерен продолжать.