Фото и видео: Кристийна Оюланд показала, как потеет в спортзале. У всего этого – важная цель!

Взнос для участников составляет всего 1 евро. К концу проекта определится десятка фавориток, а победителя выберут с помощью пользовательского голосования.

Журналистке Керту Юккум удалось пообщаться с политиком Кристийной Оюланд, которая сама решила принять участие в проекте. Беседа состоялась прямо во время тренировки…

«У всей этой затеи две цели – одна из них – благотворительная. Всего за 1 евро женщины могут привести свое тело в форму, что само по себе хорошо для женщин, но, возвращаясь к вопросу о благотворительности, мы уже пожертвовали деньги фонду лечения детского рака, а второе пожертвование было сделано с помощью "Утиного ралли"», - рассказала Кристийна.

«Когда будет запущено голосование, и люди смогут звонить, чтобы отдать свой голос за участника, полученные с этого деньги также пойдут на благое дело. И, конечно же, я думаю, что в целом это здорово, пропогандирует здоровый образ жизни и я хотела бы смотивировать своих ровестников, показать, что все возможно», - добавила она.

Также в интервью политик призналась, что поддерживает себя в форме с помощью постоянных тренеровок, пробежек, часто гуляет и снова вернулась к занятиям теннисом.