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Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

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Мария Миронова.

ФОТО: Scanpix

Актриса Мария Миронова сообщила об ограблении в соцсетях.

Мария Миронова, актриса: «Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны».

Ирония судьбы, как выразилась Миронова, в том, что артистка приняла участие в съемках сериала «Садовое кольцо». Показ многосерийного фильма на днях стартовал на Первом канале. В детективной мелодраме рассказывается история семьи, которую буквально преследуют несчастья. У главной героини пропадает сын, а когда она решает разобраться в происходящем, выясняет, что ее жизнь наполнена ложью.

В комментариях к посту, который опубликован на странице Мироновой в Instagram, актриса сообщает, что уже написала заявление в полицию.

Как сообщает Telegram-канал 112, «кто-то бессердечный» искусно вытащил из сумочки Марии Мироновой три тысячи долларов. Столь внушительная пропажа обнаружилась только в отделении банка на Смоленском бульваре, куда приехала популярная актриса, утверждает источник.

Дочь советских артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой Мария Миронова состоит в труппе театра «Ленком».

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