52-летняя Салтыкова показала шикарное тело в бикини

Ирина опубликовала в Instagram свежие фото с отдыха. Артистка запечатлена загорающей на пляже, пишет Дни.ру.

Салтыкова величаво лежит в шезлонге. Облаченная в розовый купальник с пайетками она подставила солнечным лучам спину, ягодицы и стройные ножки. Отметим, что звезда выглядит отлично.

Под снимком Ирина получила множество хвалебных комментариев. Ее просто осыпали комплиментами. Поклонницы гадали, как в таком возрасте ей удается так хорошо выглядеть. А фолловеры мужского пола уверяли, что, увидев такую красотку, уснуть будет невозможно.

Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".