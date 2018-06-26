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  • Все могут короли? Эстонская Пэрис Хилтон заинтриговала снимком в необычном платье

Все могут короли? Эстонская Пэрис Хилтон заинтриговала снимком в необычном платье

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Шантель с возлюбленным.

ФОТО: Erlend Štaub

Модель и создатель бренда Chantelle, которую эстонские СМИ прозвали двойником Пэрис Хилтон за любовь к роскошному образу жизни, видимо, совсем скоро станет замужней женщиной. На такие выводы портал Elu24 натолкнули свежие снимки в Instagram девушки.

«Секрет счастливого брака в том, чтобы влюбляться вновь и вновь в одного и того же человека», - пишет она в комментарии к фото, на котором примеряет свадебное платье в одном из бутиков Dior в Барселоне.

Chantelle

ФОТО: Instagram

Chantelle

ФОТО: Instagram

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