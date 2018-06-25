Проститутка с 15-летним стажем: пора запретить мою профессию!

Началось всё с того, что Кэт и ее сестра стали находкой для фотографа, который попросил их поучаствовать в гламурной фотосессии для взрослого журнала. Сначала девушки сняли белье, а потом оказались в порноиндустрии. По словам человека, который их снимал, близняшки должны были отлично подойти для подобных фильмов.

«Я была подростком, когда попала в эту сферу. Все началось из-за фотосессии, где меня и мою сестру-близняшку попросили снять наши топы и трусики для взрослого журнала», - говорит она.

И они образовали порнодуэт "Кит и Кэт", а затем занялись и проституцией, которая постепенно превратилась в привычку. Найти другую работу, когда твоими фото забиты порносайты, не так легко.

ФОТО: Vida Press

За это время Кэт Ли (настоящее имя Зайнаб Алхатиб) многое пришлось испытать. Подобный бизнес не щадит никого. Она постоянно чувствовала себя в опасности, была одинока, стала выпивать. С плохим отношением ей пришлось столкнуться ещё в детстве. В школе девочек притесняли по расовому признаку — они наполовину арабки. Самое смешное и грустное то, что, по словам Кэт, те же хулиганы позже стали пользоваться её услугами. Через постель жрицы, с её же слов, прошло больше миллиона мужчин. Своих клиентов эскортница даже со временем поделила на группы.

«Должно быть, у меня было более миллиона клиентов. <...> Я бы поделила их на два типа. Одни хотели дружеского общения, чтобы я вела себя как их девушка. А другие хотели тянуть за волосы и плевать в лицо», - рассказывает Кэт.

Но однажды Кэт решила, что ей пора "на пенсию". Она перестала заниматься проституцией, устроилась в бар и занялась благотворительностью. По ее словам, ей нравится помогать людям. Правда, если раньше она получала 200 долларов в час, то сейчас — всего 10. И клиенты тоже попадаются разные. Может, потому она все еще участвует в видео-секс-чатах.

Но теперь Кэт, которая занималась проституцией около 15 лет, предлагает запретить эту профессию. В Англии ею можно заниматься легально. По словам Кэт, многие попадают в индустрию от безысходности, и так, по её мнению, быть не должно.