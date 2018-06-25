Проститутка с 15-летним стажем: пора запретить мою профессию!

32-летняя Кэт Ли из Манчестера, Англия, оказывала платные секс-услуги около 15 лет. Но теперь она решила все поменять, пишет Лайф.
Началось всё с того, что Кэт и ее сестра стали находкой для фотографа, который попросил их поучаствовать в гламурной фотосессии для взрослого журнала. Сначала девушки сняли белье, а потом оказались в порноиндустрии. По словам человека, который их снимал, близняшки должны были отлично подойти для подобных фильмов.
«Я была подростком, когда попала в эту сферу. Все началось из-за фотосессии, где меня и мою сестру-близняшку попросили снять наши топы и трусики для взрослого журнала», - говорит она.
И они образовали порнодуэт "Кит и Кэт", а затем занялись и проституцией, которая постепенно превратилась в привычку. Найти другую работу, когда твоими фото забиты порносайты, не так легко.
За это время Кэт Ли (настоящее имя Зайнаб Алхатиб) многое пришлось испытать. Подобный бизнес не щадит никого. Она постоянно чувствовала себя в опасности, была одинока, стала выпивать. С плохим отношением ей пришлось столкнуться ещё в детстве. В школе девочек притесняли по расовому признаку — они наполовину арабки. Самое смешное и грустное то, что, по словам Кэт, те же хулиганы позже стали пользоваться её услугами. Через постель жрицы, с её же слов, прошло больше миллиона мужчин. Своих клиентов эскортница даже со временем поделила на группы.
«Должно быть, у меня было более миллиона клиентов. <...> Я бы поделила их на два типа. Одни хотели дружеского общения, чтобы я вела себя как их девушка. А другие хотели тянуть за волосы и плевать в лицо», - рассказывает Кэт.
Но однажды Кэт решила, что ей пора "на пенсию". Она перестала заниматься проституцией, устроилась в бар и занялась благотворительностью. По ее словам, ей нравится помогать людям. Правда, если раньше она получала 200 долларов в час, то сейчас — всего 10. И клиенты тоже попадаются разные. Может, потому она все еще участвует в видео-секс-чатах.
Но теперь Кэт, которая занималась проституцией около 15 лет, предлагает запретить эту профессию. В Англии ею можно заниматься легально. По словам Кэт, многие попадают в индустрию от безысходности, и так, по её мнению, быть не должно.
«Я думаю, что запрет проституции был бы хорошей вещью. Многие люди попадают туда из-за наркотиков или из-за того, что им негде жить. <...> Но есть лучшие пути», - уверена она.