Самая красивая болельщица России объявила себя жертвой порномести

Наталью Немчинову в СМИ называют не иначе как самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу. Началось все после того, как ее фото привлекло внимание СМИ. Позже поклонники выяснили, что девушка является порнозвездой.

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP/Scanpix

— Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Всё, что про меня пишут, — неправда, — заявила девушка МК.

Девушка заявила, что никто не мог видеть откровенных фильмов с ней, так как их попросту не существует. Видео есть. Его, как и множество фотографий, по словам девушки, выложил молодой человек, с которым она рассталась некоторое время назад. Немчинова уверяет, что так он решил отомстить ей.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

— Одно время снималась как модель. Но это было моё хобби. Не постоянная работа, — отметила она.

У девушки есть высшее образование, она работает в фитнес-клубе. Что касается ситуации, она говорит, что довольно спокойно отнеслась и не переживает о произошедшем.

— Мне не нужны отрицательные эмоции. Я живу на позитиве и стараюсь избегать любого негатива, — заявила она.