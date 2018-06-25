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Самая красивая болельщица России объявила себя жертвой порномести

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ФОТО: ULMER/Markus Ulmer / imago/ULMER Pressebildagentur/Scanpix

Наталья Немчинова заявила, что искренне не понимает, как ее фото могло спровоцировать подобную реакцию, пишет Лайф.

 Наталью Немчинову в СМИ называют не иначе как самой красивой болельщицей чемпионата мира по футболу. Началось все после того, как ее фото привлекло внимание СМИ. Позже поклонники выяснили, что девушка является порнозвездой.

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP/Scanpix

— Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Всё, что про меня пишут, — неправда, — заявила девушка МК.

Девушка заявила, что никто не мог видеть откровенных фильмов с ней, так как их попросту не существует. Видео есть. Его, как и множество фотографий, по словам девушки, выложил молодой человек, с которым она рассталась некоторое время назад. Немчинова уверяет, что так он решил отомстить ей. 

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

— Одно время снималась как модель. Но это было моё хобби. Не постоянная работа, — отметила она.

У девушки есть высшее образование, она работает в фитнес-клубе. Что касается ситуации, она говорит, что довольно спокойно отнеслась и не переживает о произошедшем.

— Мне не нужны отрицательные эмоции. Я живу на позитиве и стараюсь избегать любого негатива, — заявила она.

К слову, самая красивая болельщица заявила, что планирует присутствовать на матче России против Уругвая. Он начнётся сегодня, 25 июня, в 17:00 на "Самара-арене".

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