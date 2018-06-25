Это бомба! Российский фотограф высмеял стандартные женские снимки на пляже

25. июнь 2018, 16:55
Художник из Москвы Тимофей Трефилов со своим приятелем-фотографом решили пошутить над любительницами фотосессий на пляже.
Тимофей, обладающий пышными формами и бородой, позировал на берегу Черного моря. Результаты необычной фотосессии Виктор Водолазьский опубликовал в своем Instagram.
Модели пришлось и с тоской смотреть на уходящее за горизонт солнце, и радоваться набегающим волнам, и бежать по песку с парео в руках.Получившиеся снимки взорвали Сеть.
На кадрах он смотрит на закат, устремляя свой взгляд вдаль, позирует на песке с солнцезащитными очками и плещется в воде.
«Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек», — подписал снимки Водолазький.