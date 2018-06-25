Это бомба! Российский фотограф высмеял стандартные женские снимки на пляже

Тимофей, обладающий пышными формами и бородой, позировал на берегу Черного моря. Результаты необычной фотосессии Виктор Водолазьский опубликовал в своем Instagram.

A post shared by Виктор Водолазький (@vodolazkyvictor) on Jun 13, 2018 at 2:01am PDT

Модели пришлось и с тоской смотреть на уходящее за горизонт солнце, и радоваться набегающим волнам, и бежать по песку с парео в руках.Получившиеся снимки взорвали Сеть.

На кадрах он смотрит на закат, устремляя свой взгляд вдаль, позирует на песке с солнцезащитными очками и плещется в воде.

«Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек», — подписал снимки Водолазький.