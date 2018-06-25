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Это бомба! Российский фотограф высмеял стандартные женские снимки на пляже ФОТО

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ФОТО: Vodolazky

Художник из Москвы Тимофей Трефилов со своим приятелем-фотографом решили пошутить над любительницами фотосессий на пляже.

Тимофей, обладающий пышными формами и бородой, позировал на берегу Черного моря. Результаты необычной фотосессии Виктор Водолазьский опубликовал в своем Instagram.

Модели пришлось и с тоской смотреть на уходящее за горизонт солнце, и радоваться набегающим волнам, и бежать по песку с парео в руках.Получившиеся снимки взорвали Сеть. 

На кадрах он смотрит на закат, устремляя свой взгляд вдаль, позирует на песке с солнцезащитными очками и плещется в воде.

«Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек», — подписал снимки Водолазький.

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