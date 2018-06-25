Пн, 25.06.2018
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Солнечный супершторм может «убить» телефоны по всей Земле

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Солнце. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Подобного явления, по словам ученых, не фиксировали за всю историю наблюдений солнечной активности.

Ученые из Национального центра атмосферных исследований считают, что в ближайшее время на солнце может случиться супервспышка, а результатом огромного термоядерного взрыва на поверхности звезды может стать сильнейший поток солнечного излучения, способного уничтожить спутники и электронные устройства на земле, пишет Business Insider. Ученые отмечают также, что человечество так и не смогло создать эффективных инструментов для противодействия и защиты от таких явлений.

Исследователи отмечают, что, несмотря на снижение солнечной активности, последствия такого выброса могут быть катастрофическими — новая геомагнитная буря имеет все шансы оказаться мощнее самого сильного из зафиксированных явлений — солнечного супершторма в 1859 году, ставшего причиной отказа телеграфа и радиосвязи по всему миру.

В 2012 году солнце уже «стреляло» по земле — тогда крупнейшая электромагнитная буря «прошла стороной», однако в течение ближайших нескольких лет планету ждёт «выстрел прямой наводкой». Ученые считают, что из-за серьезной зависимости человечества от электронных систем и спутников ущерб, нанесенный суперштормом, может составить огромные суммы, а жертвами мощнейшей электромагнитной бури в истории станут не только спутники связи и навигации, но и обычные электронные устройства.

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