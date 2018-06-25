Солнечный супершторм может «убить» телефоны по всей Земле

Ученые из Национального центра атмосферных исследований считают, что в ближайшее время на солнце может случиться супервспышка, а результатом огромного термоядерного взрыва на поверхности звезды может стать сильнейший поток солнечного излучения, способного уничтожить спутники и электронные устройства на земле, пишет Business Insider. Ученые отмечают также, что человечество так и не смогло создать эффективных инструментов для противодействия и защиты от таких явлений.

Исследователи отмечают, что, несмотря на снижение солнечной активности, последствия такого выброса могут быть катастрофическими — новая геомагнитная буря имеет все шансы оказаться мощнее самого сильного из зафиксированных явлений — солнечного супершторма в 1859 году, ставшего причиной отказа телеграфа и радиосвязи по всему миру.