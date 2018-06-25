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Тяжелобольную дочь Баталова настиг страшный удар

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Алексей Баталов.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

 50-летняя дочь актера Алексея Баталова Мария передвигается только в инвалидном кресле – у нее с рождения диагноз "ДЦП". А 82-летняя вдова артиста уже не может вывозить дочь на улицу – организовывать ежедневные прогулки стало не по силам. Так женщины оказались практически заперты в четырех стенах.

Можно было бы вывезти семью артиста на дачу, однако этому мешает конфликтная ситуация с соседом – ювелиром Вадимом Эльгартом. Несколько лет назад он уговорил доверчивого Алексея Владимировича соорудить общую баню, так сказать, на две семьи. Мол, с тебя, Баталов, земля, а с меня – работы и материалы. Подсунул актеру на подпись какие-то бумаги и был таков. Позже выяснилось, что Баталов "подарил" соседу две сотки своего участка, о чем договоренности не было. Эльгарт не терял времени даром: новые сведения о размерах участка занес в Госреестр и построил баню.

Суд постановил: незаконную постройку снести, а участок Баталовых восстановить в былых размерах. Но дочь и вдову Баталова  ждал новый страшный удар. Ювелир швырнул им в лицо 300 тысяч, заявив: пусть старуха и дочь-инвалид сами разбирают неугодную баню, а у него самого рука не поднимается. "После его происков разговаривать с Вадимом мне не о чем. И этих грязных денег я не возьму", – цитирует вдову артиста StarHit

Напомним, незадолго до смерти Алексея Владимировича Щербинский суд Москвы встал на сторону Баталовых, однако его решение не выполнено до сих пор. Не помогли ни письма мэру Сергею Собянину, ни желание вступиться за семью Баталова лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Банька ювелира как стояла, так и стоит. Родственники звезды советского кино на даче по-прежнему не появляются. "Чтобы снести баньку, восстановить забор, благоустроить участок, вдове Алексея Владимировича пришлось бы заплатить полтора миллиона рублей. У нее таких денег нет. Единственный выход – новая тяжба. Через суд будем добиваться ареста соседской дачи как обеспечительной меры", – рассказал в интервью Баталовых Михаил Цивин.

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