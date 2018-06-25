Тяжелобольную дочь Баталова настиг страшный удар

Можно было бы вывезти семью артиста на дачу, однако этому мешает конфликтная ситуация с соседом – ювелиром Вадимом Эльгартом. Несколько лет назад он уговорил доверчивого Алексея Владимировича соорудить общую баню, так сказать, на две семьи. Мол, с тебя, Баталов, земля, а с меня – работы и материалы. Подсунул актеру на подпись какие-то бумаги и был таков. Позже выяснилось, что Баталов "подарил" соседу две сотки своего участка, о чем договоренности не было. Эльгарт не терял времени даром: новые сведения о размерах участка занес в Госреестр и построил баню.

Суд постановил: незаконную постройку снести, а участок Баталовых восстановить в былых размерах. Но дочь и вдову Баталова ждал новый страшный удар. Ювелир швырнул им в лицо 300 тысяч, заявив: пусть старуха и дочь-инвалид сами разбирают неугодную баню, а у него самого рука не поднимается. "После его происков разговаривать с Вадимом мне не о чем. И этих грязных денег я не возьму", – цитирует вдову артиста StarHit.