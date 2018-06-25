Столько боли в одном видео: женщина села за руль Ferrari и разбила его через минуту

Садясь в спорткар, женщина сказала, что она впервые за рулем Ferrari. «Это вправду самое удивительное ощущение», — добавила она.

Через несколько минут после этого, как указывает Daily Mail, водитель Ferrari потеряла управление, машину занесло, затем автомобиль протаранил ограждение и врезался в ехавший по встречной полосе BMW, а тот, в свою очередь, задел Nissan. Последний снес другую часть ограждения и на мгновение вылетел на встречную полосу.