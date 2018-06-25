Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья

В официальном интернет-магазине концертной продукции пользователи обнаружили золотую цепочку с кулоном, напоминающим нацистский символ, и надписями «Шакира» и «Всемирный тур Эльдорадо».

Промоутер тура заявил, что ожерелье было основано на доколумбийской символике. «Мы искренне извиняемся за это непреднамеренное сходство и навсегда убрали продукт [из продажи]», — добавил он.

«Дорогая Шакира, ты знаешь, что твое ожерелье изображает важный нацистский символ, распространенный СС во время нацистской эпохи?» — обратил внимание на странное украшение один из пользователей Twitter. «Фашистский символ как украшение для твоего международного тура? Ты, *****, серьезно, Шакира?» — возмутился пользователь @mompayd.

Оккультистский символ Черного солнца изображен на полу в Вевельсбургском замке, известном во времена Третьего рейха как училище по идеологической подготовке офицеров СС. В настоящее время символ используется неонацистами и правыми радикальными группировками.