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Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья

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ФОТО: Twitter / Twitter

Колумбийская певица Шакира извинилась за сходство одного из украшений, которые она продавала в рамках международного тура, с нацистской эмблемой Черного солнца. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Sun.

В официальном интернет-магазине концертной продукции пользователи обнаружили золотую цепочку с кулоном, напоминающим нацистский символ, и надписями «Шакира» и «Всемирный тур Эльдорадо».

Промоутер тура заявил, что ожерелье было основано на доколумбийской символике. «Мы искренне извиняемся за это непреднамеренное сходство и навсегда убрали продукт [из продажи]», — добавил он.

«Дорогая Шакира, ты знаешь, что твое ожерелье изображает важный нацистский символ, распространенный СС во время нацистской эпохи?» — обратил внимание на странное украшение один из пользователей Twitter. «Фашистский символ как украшение для твоего международного тура? Ты, *****, серьезно, Шакира?» — возмутился пользователь @mompayd.

Оккультистский символ Черного солнца изображен на полу в Вевельсбургском замке, известном во времена Третьего рейха как училище по идеологической подготовке офицеров СС. В настоящее время символ используется неонацистами и правыми радикальными группировками.

Тур Шакиры El Dorado начался 3 июня. В данный момент украшение стоимостью 9,95 доллара (620 рублей) с нацистской символикой исчезло как с официального сайта Шакиры, так и со страницы в Facebook.

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