Фото: Миллу Йовович раскритиковали за плоскую грудь и небритые подмышки
25. июнь 2018, 12:55
Голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович удивила поклонников неухоженным внешним видом.
Звезда Голливуда Милла Йовович показала фотографию, на которой запечатлена с небритыми подмышками.
Снимок актриса разместила в своем Instagram-аккаунте. Кадр она подкрепила большим постом, который подписала так: «Наиболее прекрасный способ провести время - пойти в парк со своими детьми. В последнем предложении Милла призналась: И да, я плоская, и я не брею подмышки. Простите».