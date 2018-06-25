Фото: Миллу Йовович раскритиковали за плоскую грудь и небритые подмышки

Снимок актриса разместила в своем Instagram-аккаунте. Кадр она подкрепила большим постом, который подписала так: «Наиболее прекрасный способ провести время - пойти в парк со своими детьми. В последнем предложении Милла призналась: И да, я плоская, и я не брею подмышки. Простите».