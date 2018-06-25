Знаменитый прыгун в костюме белки-летяги разбился насмерть

Вингсьют – это специальный костюм крыло из особой ткани, который представляет собой разновидность парашюта. Порой этот костюм также называют белкой-летягой или бердманом. Вингсьют является одной из самых опасных разновидностей экстремального спорта, хотя от любителей этих прыжков и требуется ношение обычных парашютов для приземления. 48-летний британец Роб Хагерти сорвался с горы высотой 2 700 метров в Италии. Этот прыжок должен был стать одним из самых красивых в славной карьере Роба, но его парашют не раскрылся, и он разбился насмерть.

Первый полет по системе вингсьют совершил 33-летний Франц Райхельт еще 4 февраля 1912 года. Этот портной из Австрии прыгнул с Эйфелевой башни, когда решил проверить собственное изобретение. Естественно, что прыжок без парашюта закончился смертью, но Франц прекрасно знал о том, что его ждет. Он осознанно пошёл на этот поступок. В 1930-м году 19-летний американец Рекс Финни попытался использовать крылья при полетах с парашютом. Смертность при вингсьюте была настолько высокой, что в 1950-х годах в Америке запретили испытание «летучих мышей», причем данный запрет держался до конца 1980-х.