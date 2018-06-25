Глазам не верим! 69-летняя Алла Пугачева появилась без бюстгальтера

Молодой муж сфотографировал Аллу Пугачеву в кофточке с таким декольте, что фанатам стало очевидно – под ней нет бюстгальтера. Ошеломленные пользователи Сети глазам своим не поверили.
Максим Галкин и Алла Пугачева со своими малышами Гарри и Лизой продолжают наслаждаться заграничным отдыхом. Молодой юморист и его избранница регулярно делятся с многочисленными подписчиками отпускными фотографиями и короткими видео, публикуя их на своих официальных страничках в социальной сети Instagram.
Отметим, что чаще постит новые снимки и ролики именно Максим. Так, популярный телеведущий и шоумен выложил фото, на котором запечатлел Примадонну. 69-летняя дива снята на фоне бело-красного катера и заросшего деревьями холма. "Всем желаем прекрасного настроения!" – коротко написал Галкин.
Кадр имел оглушительный успех. Дело в том, что особо наблюдательные подписчики, коих оказалось большинство, умудрились заметить, что облаченная в белые брючки и декольтированную кофточку Алла не надела бюстгальтер.