Пн, 25.06.2018
Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Глазам не верим! 69-летняя Алла Пугачева появилась без бюстгальтера

Глазам не верим! 69-летняя Алла Пугачева появилась без бюстгальтера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram

Молодой муж сфотографировал Аллу Пугачеву в кофточке с таким декольте, что фанатам стало очевидно – под ней нет бюстгальтера. Ошеломленные пользователи Сети глазам своим не поверили.

Максим Галкин и Алла Пугачева со своими малышами Гарри и Лизой продолжают наслаждаться заграничным отдыхом. Молодой юморист и его избранница регулярно делятся с многочисленными подписчиками отпускными фотографиями и короткими видео, публикуя их на своих официальных страничках в социальной сети Instagram.

Отметим, что чаще постит новые снимки и ролики именно Максим. Так, популярный телеведущий и шоумен выложил фото, на котором запечатлел Примадонну. 69-летняя дива снята на фоне бело-красного катера и заросшего деревьями холма. "Всем желаем прекрасного настроения!" – коротко написал Галкин.

Кадр имел оглушительный успех. Дело в том, что особо наблюдательные подписчики, коих оказалось большинство, умудрились заметить, что облаченная в белые брючки и декольтированную кофточку Алла не надела бюстгальтер.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ