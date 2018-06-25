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  • Салфетки, мыло и двери. Учeные назвали главную опасность общественных туалетов

Салфетки, мыло и двери. Учeные назвали главную опасность общественных туалетов

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Туалет.

ФОТО: JACKY NAEGELEN/Reuters

Авторы исследования предупреждают, что в уборной негигиенично разговаривать по телефону, курить, принимать пищу и пить.

Наибольшую опасность для здоровья человека в общественных туалетах представляют предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди. Об этом пишет научный журнал Conversation.

Издание пишет, что, после того как человек справил нужду, он дотрагивается до крана, мыльницы и бумажных полотенец — именно на этих предметах обычно скапливается наибольшее количество вредных бактерий. Кроме того, грязными становятся дверные ручки, так как не каждый посетитель туалета моет руки.

При этом, по словам исследователей, сиденье унитаза не опасно для здоровья и риск заражения кишечной инфекцией невысок, поскольку основной путь попадания микробов в организм человека — через руки в рот.

Авторы научной статьи рекомендуют закрывать кран и открывать дверь уборной с помощью салфетки или бумажного полотенца — тогда контакт с бактериями можно снизить.

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