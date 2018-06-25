Восхитившей Сеть иранской болельщице без хиджаба предрекают расправу на родине

В Сети обсуждают фото молодой болельщицы национальной сборной Исламской Республики Иран, которая приехала в Россию на чемпионат мира поддержать иранских футболистов.

Девушка попала на фото без традиционного для этого исламского государства хиджаба и в футболке с оголенным животом. Макияж и прическа также ничем не выдавали в ней жительницу строгой мусульманской страны. О том, что девушка именно из Ирана, указывает паспорт болельщика, который висит на шее фанатки, где она запечатлена в хиджабе, пишет TopNews.

После публикации фото в соцсетях разгорелись жаркие спорты по поводу дальнейшей судьбы опрометчивой болельщицы у себя на родине, где появление женщин в публичных местах без хиджаба преследуется по закону.

Кто-то из комменаторов всерьез опасается, что девушку в Иране ждет смертная казнь. «Вот ее сейчас все форсят, а на родине потом казнят», - пишут юзеры.

Другие указывают на то, что в Иране заблокирован Twitter и девушке вряд ли что грозит серьезное, тем более что и в Иране «элите можно все».

Стоит отметить, что попавшая в объектив камер красавица из исламской республики не единственная очаровательная иранская болельщица, фотографии которой в национальной символике и светской одежде привлекли к себе внимание поклонников футбола. В соцсетях достаточно просто найти соотечественниц иранской фанатки по хештегу #Иран.

ФОТО: Liu Dawei / imago/Xinhua

Не смотря на то, что в Иране женщин впервые за 39 лет пустили на главную спортивную арену страны — стадион «Азади» в Тегеране ради чемпионат мира, в этом исламском государстве по-прежнему царят строжайшие нравы.