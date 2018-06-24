Вс, 24.06.2018
Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Селена Гомес снялась голой, доказав, что красота в прямом смысле страшная сила

Селена Гомес снялась голой, доказав, что красота в прямом смысле страшная сила

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Селена Гомез.

ФОТО: Instagram / Instagram

25-летняя певица снялась в видео, которое напоминает фильм ужасов, где вокруг неё плавает человеческое лицо.

Поп-звезда приняла участие в съемках жутковатой короткометражки под названием Love Story ("История любви"), режиссером которой выступила ее подруга Петра Коллинз. Девушка уже опубликовала маленький отрывок, который взбудоражил фанатов певицы, передает Лайф.

На видео 25-летняя звезда лежит в ванне, а около нее плавает маска, которая похожа на человеческое лицо. Селена медленно наклоняется к ней, словно пытаясь поцеловать. В следующем отрывке маска уже лежит на ее спине, а в соседней комнате находится только туловище манекена.

Пока смысл истории остается слишком завуалированным, поклонники певицы восхваляют её актёрский талант. Некоторые из них также отметили сцену, где девушка предстаёт перед камерой, оголив грудь. Полную версию ролика можно будет увидеть на новом видеосервисе IGTV. Это приложение "Инстаграм" запустит специально для длинных видео.

Коллинз и Гомес уже не раз работают вместе — Петра стала режиссером двух клипов певицы: на песни Fetish и Bad Liar. И оба клипа тоже были довольно специфичными.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ