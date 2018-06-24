Селена Гомес снялась голой, доказав, что красота в прямом смысле страшная сила

Поп-звезда приняла участие в съемках жутковатой короткометражки под названием Love Story ("История любви"), режиссером которой выступила ее подруга Петра Коллинз. Девушка уже опубликовала маленький отрывок, который взбудоражил фанатов певицы, передает Лайф.

На видео 25-летняя звезда лежит в ванне, а около нее плавает маска, которая похожа на человеческое лицо. Селена медленно наклоняется к ней, словно пытаясь поцеловать. В следующем отрывке маска уже лежит на ее спине, а в соседней комнате находится только туловище манекена.

Пока смысл истории остается слишком завуалированным, поклонники певицы восхваляют её актёрский талант. Некоторые из них также отметили сцену, где девушка предстаёт перед камерой, оголив грудь. Полную версию ролика можно будет увидеть на новом видеосервисе IGTV. Это приложение "Инстаграм" запустит специально для длинных видео.