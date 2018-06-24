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  • Порнозвезду арестовали за видео с секс-игрушкой у мемориала национальному герою

Порнозвезду арестовали за видео с секс-игрушкой у мемориала национальному герою 18+!

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ФОТО: Скриншот с видео

Несмотря на арест и штраф, 38-летняя женщина опубликовала эротический ролик в социальных сетях, пишет Лайф.

Полицейские арестовали порнозвезду после того, как она записала эротическое видео на монументе, посвящённом политическому деятелю Бенито Хуаресу, в мексиканском городе Рио-Гранде. В этот день 38-летняя Миа Марин решила развлечься как следует. Сначала она потанцевала на шесте в нескольких клубах, а затем отправилась на поиски новых впечатлений, сообщает Mirror.

Женщина записала двухминутный ролик, в котором продемонстрировала, что на ней нет нижнего белья, а затем и вовсе сняла платье. В руках у Мии была миниатюрная секс-игрушка, которую она начала использовать прямо на памятнике. Мужчина, который снимал происходящее на камеру, попросил ее остановиться, тогда порноактриса продолжила трогать свою грудь.

Вскоре Мию и еще двоих мужчин арестовали и выписали им штраф за непристойное поведение. Несмотря на это, женщина все равно опубликовала порноролик в Сети.

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