Вс, 24.06.2018
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  • «Боня-силиконя»: откровенное фото Бони на матче ЧМ-2018 возмутило фанатов

«Боня-силиконя»: откровенное фото Бони на матче ЧМ-2018 возмутило фанатов

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Виктория Боня.

ФОТО: Asatur Yesayants / Sputnik/РИА Новости

Телезвезда и экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня приехала в Россию поболеть на чемпионате мира по футболу. На одном из матчей она шокировала фанатов чересчур откровенным фото в Instagram, пишет TopNews.ru.

Телезвезда и экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня приехала в Россию поболеть на чемпионате мира по футболу. На одном из матчей она шокировала фанатов чересчур откровенным фото в Instagram.

Подписчики блогерши не могли не заметить, что бюст последней действительно стал больше, по крайней мере, на размер. Боню, которой скоро исполнится 40 лет, заподозрили в пластической операции.

 

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«Хорошая новая грудь. Мы все заценили», «Бедные люди. Вика, вы не дали им посмотреть футбол», «Соски для отвлечения противника?», «Боня-силиконя», - вот лишь несколько едких комментариев.

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