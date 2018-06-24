«Боня-силиконя»: откровенное фото Бони на матче ЧМ-2018 возмутило фанатов

Телезвезда и экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня приехала в Россию поболеть на чемпионате мира по футболу. На одном из матчей она шокировала фанатов чересчур откровенным фото в Instagram, пишет TopNews.ru.
Телезвезда и экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня приехала в Россию поболеть на чемпионате мира по футболу. На одном из матчей она шокировала фанатов чересчур откровенным фото в Instagram.
Подписчики блогерши не могли не заметить, что бюст последней действительно стал больше, по крайней мере, на размер. Боню, которой скоро исполнится 40 лет, заподозрили в пластической операции.
«Хорошая новая грудь. Мы все заценили», «Бедные люди. Вика, вы не дали им посмотреть футбол», «Соски для отвлечения противника?», «Боня-силиконя», - вот лишь несколько едких комментариев.