54-летняя бывшая жена Сталлоне родила пятого ребенка

Актриса родила девочку весом 2,5 кг в Лос-Анджелесе. Малышку назвали Фрида. Отец ребенка – 39-летний Маттиа Десси, бармен. С Бриджит они вместе с 2004 года, женаты с 8 июля 2006 года.

ФОТО: GCSHE / GAC / MEGA

На днях в своем Instagram Бриджит разместила фото с мужем: "Ты будешь отличным отцом. Люблю тебя", – подписала фото актриса.

В 80-е Бриджит Нильсен часто снималась в боевиках. Ее партнерами на съемочной площадке в разное время были Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне, с которым они, к слову, прожили в браке три года. Актер стал стал вторым из пяти супругов Нильсен.

ФОТО: GCSHE / GAC / MEGA