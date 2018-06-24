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54-летняя бывшая жена Сталлоне родила пятого ребенка

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ФОТО: Aleshkovsky Mitya / ITAR-TASS

Как сообщает People, экс-супруга знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне – Бриджит Нильсен родила пятого ребенка (у актрисы уже есть четверо сыновей от предыдущих браков).

Актриса родила девочку весом 2,5 кг в Лос-Анджелесе. Малышку назвали Фрида. Отец ребенка – 39-летний Маттиа Десси, бармен. С Бриджит они вместе с 2004 года, женаты с 8 июля 2006 года.

ФОТО: GCSHE / GAC / MEGA

На днях в своем Instagram Бриджит разместила фото с мужем: "Ты будешь отличным отцом. Люблю тебя", – подписала фото актриса.

В 80-е Бриджит Нильсен часто снималась в боевиках. Ее партнерами на съемочной площадке в разное время были Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне, с которым они, к слову, прожили в браке три года. Актер стал стал вторым из пяти супругов Нильсен.

ФОТО: GCSHE / GAC / MEGA

Напомним, о беременности актрисы стало известно в конце мая этого года. Бриджит разместила в своем Instagram фото с округлившимся животом.

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