Джон Сноу и Игритт поженились. Как прошла свадьба звезд «Игры престолов»

Им семья Роуз владеет почти 900 лет, а история замка уходит корнями в XII век. Это замок семья Лесли сдает всем желающим для проведения свадеб и других торжеств, потому как территория отлично подходит для этого. Уордхилл построен в уединённой сельской местности и окружён полями. Рядом с замком обустроено место для шатра, огороженное забором.

Молодожены предпочли соблюсти все традиции: Роуз шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, а ее супруг выбрал классический смокинг.

ФОТО: Jane Barlow / PA Wire/PA Images

Отец Лесли и вовсе надел килт. В одном из интервью Кит Харингтон рассказал, что попросил продюсеров приостановить съемки восьмого сезона "Игры престолов", чтобы члены съемочной команды смогли приехать на свадьбу.

"Я женюсь, и в этом есть ваша вина", — заявил он продюсерам.

На торжество действительно приехали коллеги жениха и невесты по культовому сериалу: Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и другие актёры. Также присутствовали Мэйси Уильямс, Джон Брэдли-Уэст и другие актеры, снимавшиеся в "Игре престолов".

Отношения Харингтона и Лесли начались в 2012 году на съемках "Игры престолов". По сюжету сериала они должны были играть влюбленных друг в друга, и актеры сами не заметили, как влюбились друг в друга в реальной жизни. В конце сентября 2017 года молодые люди объявили о помолвке.