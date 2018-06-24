Четырехлетний мальчик, который слышит мертвых, рассказал учителю, как умер его отец

Четырёхлетний мальчик начал проявлять необычные способности с того момента, как только научился говорить. По словам его мамы, малыш общается с потусторонним миром, откуда узнаёт о своих прошлых жизнях, оставляя всех в изумлении, сообщает The Sun.

В частности, Чарли Бетти рассказал, что в прошлой жизни он умер от того, что задохнулся, а его предыдущий отец утонул. Его мама Меган утверждает, что ребёнок постоянно говорит о своих прошлых жизнях и о том, как он умер, называет старомодные имена.

«Однажды я попросила Чарли есть осторожнее, чтобы он не задохнулся, на что он ответил: "Я задохнулся, когда был ещё совсем малышом". Я спросила, что случилось. И он сказал: "Я умер и ушёл навсегда, и моя мама была очень грустной". Однажды школьная учительница связалась со мной после того, как Чарли рассказал, что его отец тонет. В итоге я объясняла, что с его отцом всё в порядке», - говорит Меган.

Меган также поделилась фотографией, на которой Чарли словно отмечен лучом света среди своих братьев и сестёр.

«Он всегда был немного другим, поэтому я думаю, что на фото гораздо большее, чем просто трюк света. Свет на снимке может быть и просто солнцем, но интересно, как луч остановился только на нём и выделил его голову», - делится женщина.