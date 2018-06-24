Ума Турман хочет получить гражданство соседней с Эстонией страны

Интересно, что бабушка Турман также была моделью, родившейся на юге Швеции в городке Сконе. А в городе Треллеборг даже расположена ее скульптура.

"Ума поставила новую задачу – шведское гражданство. Большая часть ее родственников – шведы, ее мама-шведка. Ума объясняла мне, что она чувствует себя шведкой", – объяснил адвокат актрисы Томас Бодстрем.

"Она хочет купить дом в Швеции и жить там в будущем. У нее много родственников в Сконе, поэтому есть много вещей, которые влияют на желание Умы все же переехать в Швецию", – говорит Томас.