Джулии Ванг никогда не существовало: победительница «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что не гадает, не даёт консультаций и вообще не проводит никакие магические обряды. Ранее она отрезала длинные светлые волосы, перестала наносить макияж и стала надевать мужскую одежду, пишет Лайф.
По информации Super.ru, сейчас девушка заявила, что той, от кого сходила с ума половина зрителей "Битвы", в принципе не существовало.
Менеджер звезды "Битвы экстрасенсов" утверждает, что она не только не маг, но и вовсе не человек, передает Super. Она не ведет прием жаждущих помощи и сверхъестественной поддержки людей и весьма грубо реагирует на вопрос, является ли она экстрасенсом.
Ранее сообщали, что Намтар Энзигаль, принимавший участие в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", намерен судиться с Ванг. В 2015 году победительница шоу выпустила книгу "Никак. Нигде. Никогда", где собраны ее взгляды на жизнь и некоторые мысли. Как утверждает Энзигаль, в ней использованы цитаты, которые раньше были опубликованы им в пабликах.
Из этих откровений поклонники могли сделать вывод, что Джулия Ванг не обладает никакими выдающимися экстрасенсорными способностями, а значит вся программа от начала и до конца – постановка. Однако напрямую об этом звезда телеэкранов не говорит. Более того, она намекает, что видит то, что скрыто от обычных глаз, причем в куда более крупных масштабах.
В частности, звезда "Битвы экстрасенсов" предрекла апокалипсис. "Ваш мир подлежит стиранию... Верьте не верьте, но скоро вас форматнут", – поделилась она пророчеством. Кроме того, она намекнула, что сама прикладывает руку к этому процессу. "Готовлю апокалипсис для вас, мои сладенькие големы", – ответила она на вопрос, чем теперь занимается.
Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она никогда не была ни магом, ни, собственно, экстрасенсом. «Того человека с лицом свиньи не существовало», — отвечает 36-летняя звезда телешоу на вопросы о съемках. По словам Ванг, такой ее сделал телеканал ТНТ, изуродовав девушку ради рейтингов. Спустя четыре года после шоу, на котором Ванг произвела фурор, она отстригла волосы, сильно похудела и начала носить мужскую одежду. К слову, менеджер звезды заявляет, что Джулия в принципе не человек. А вы верите в сверхспособности звезды «Битвы экстрасенсов»?