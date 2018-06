Джулии Ванг никогда не существовало: победительница «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу

Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она никогда не была ни магом, ни, собственно, экстрасенсом. «Того человека с лицом свиньи не существовало», — отвечает 36-летняя звезда телешоу на вопросы о съемках. По словам Ванг, такой ее сделал телеканал ТНТ, изуродовав девушку ради рейтингов. Спустя четыре года после шоу, на котором Ванг произвела фурор, она отстригла волосы, сильно похудела и начала носить мужскую одежду. К слову, менеджер звезды заявляет, что Джулия в принципе не человек. А вы верите в сверхспособности звезды «Битвы экстрасенсов»?

