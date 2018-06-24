Джулии Ванг никогда не существовало: победительница «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу

По информации Super.ru, сейчас девушка заявила, что той, от кого сходила с ума половина зрителей "Битвы", в принципе не существовало.

Менеджер звезды "Битвы экстрасенсов" утверждает, что она не только не маг, но и вовсе не человек, передает Super. Она не ведет прием жаждущих помощи и сверхъестественной поддержки людей и весьма грубо реагирует на вопрос, является ли она экстрасенсом.

Ранее сообщали, что Намтар Энзигаль, принимавший участие в 16-м сезоне "Битвы экстрасенсов", намерен судиться с Ванг. В 2015 году победительница шоу выпустила книгу "Никак. Нигде. Никогда", где собраны ее взгляды на жизнь и некоторые мысли. Как утверждает Энзигаль, в ней использованы цитаты, которые раньше были опубликованы им в пабликах.

Из этих откровений поклонники могли сделать вывод, что Джулия Ванг не обладает никакими выдающимися экстрасенсорными способностями, а значит вся программа от начала и до конца – постановка. Однако напрямую об этом звезда телеэкранов не говорит. Более того, она намекает, что видит то, что скрыто от обычных глаз, причем в куда более крупных масштабах.