Самый красивый выпускной. Юбилейные «Алые паруса» прошли в Петербурге

— Позади волнения и экзамены, впереди взрослая жизнь. Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и в итоге увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, также и вы несёте в своём сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведёт, — сказала Васильева выпускникам.