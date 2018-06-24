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  • Самый красивый выпускной. Юбилейные «Алые паруса» прошли в Петербурге

Самый красивый выпускной. Юбилейные «Алые паруса» прошли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошёл один из главных праздников российских выпускников — "Алые паруса". В этом году мероприятие отметило 50-летний юбилей.

Праздник на Дворцовой площади начался ровно в 22 часа. Ведущими концерта стали Иван Ургант и Дарья Александрова. Со сцены собравшихся приветствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и министр просвещения Ольга Васильева.

— Позади волнения и экзамены, впереди взрослая жизнь. Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и в итоге увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, также и вы несёте в своём сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведёт, — сказала Васильева выпускникам.

В 00:40 на Неве началось водно-пиротехническое шоу, а спустя некоторое время в акватории появился корабль с алыми парусами.

В честь праздника на Дворцовой выступили Виктория Дайнеко, Мари Краймбрери, ALEKSEEV, Quest Pistols Show, Алсу и другие российские исполнители.

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