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  • «Фаяя»! Легендарные Scooter задали жару Хаапсалу в Иванову ночь

«Фаяя»! Легендарные Scooter задали жару Хаапсалу в Иванову ночь Смотрите галерею!

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Легенда техно-музыки устроила в эстонском Хаапсалу огненное шоу. Пиротехника и спецэффекты – публика ревела от восторга! Да, именно такой жаркой должна быть настоящая Иванова ночь. 

Группа Scooter и ее солист Эйч Пи Бакстер стали гвоздем программы, посвященной празднованию Иванова дня в Хаапсалу. Чтобы попасть на концерт немецких музыкантов, зрители съехались не только из соседних городов, но и из Финляндии.

Музыканты вышли на сцену ближе к полуночи, поэтому встретила их уже совсем разгоряченная публика. Ни ветер, ни ночная прохлада не могли помешать народному веселью. Казалось, что даже если бы вдруг на тихий эстонский городок налетел ураган, люди не перестали бы пить пиво, плясать и орать легендарное скутерское «Фаяя»!

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