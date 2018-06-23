Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете

Сразу из аэропорта на машинах музыканты отправились в Хаапсаалу, где сегодня поздно вечером пройдет их концерт в рамках празднования Ивановой ночи.

С собой Scooter привезла пиротехнику, LED-экраны и множество аппаратуры. Вечер в Хаапсалуском замке обещает быть жарким, как бы не противилась эстонская погода!