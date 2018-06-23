Сб, 23.06.2018
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  • Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете

Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете Смотрите галерею!

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Буквально в эти минуты легендарная немецкая группа Scooter и ее солист Эйч Пи Бакстер прибыли в Таллинн на частном самолете. 

Сразу из аэропорта на машинах музыканты отправились в Хаапсаалу, где сегодня поздно вечером пройдет их концерт в рамках празднования Ивановой ночи.

С собой Scooter привезла пиротехнику, LED-экраны и множество аппаратуры. Вечер в Хаапсалуском замке обещает быть жарким, как бы не противилась эстонская погода!

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