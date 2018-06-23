Легенда техно-музыки Scooter прибыла в Таллинн на своем самолете Смотрите галерею!
23. июнь 2018, 14:43
Буквально в эти минуты легендарная немецкая группа Scooter и ее солист Эйч Пи Бакстер прибыли в Таллинн на частном самолете.
Сразу из аэропорта на машинах музыканты отправились в Хаапсаалу, где сегодня поздно вечером пройдет их концерт в рамках празднования Ивановой ночи.
С собой Scooter привезла пиротехнику, LED-экраны и множество аппаратуры. Вечер в Хаапсалуском замке обещает быть жарким, как бы не противилась эстонская погода!