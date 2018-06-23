Сб, 23.06.2018
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  • Жаркие гуляния с Example: жители Пюхаярве ушли в отрыв, не дожидаясь Ивановой ночи

Жаркие гуляния с Example: жители Пюхаярве ушли в отрыв, не дожидаясь Ивановой ночи Смотрите галерею!

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В Пюхаярве праздничные гуляния начались уже вчера вечером. Для разгоряченного народа выступила всемирно известная британская группа Example.

22 и 23 июня на берегу живописного озера Пюхаярв в трех километрах от Отепя расположится обширная праздничная площадка, где с музыкой, танцами и играми можно встретить лето и весело провести самую короткую ночь в году.

Сегодня с шести вечера праздник обещает продолжиться с новой силой. Здесь выступят Койт Тооме, группа Terminaator, певица Керли и многие-многие другие эстонские исполнители.

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