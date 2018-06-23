Жаркие гуляния с Example: жители Пюхаярве ушли в отрыв, не дожидаясь Ивановой ночи Смотрите галерею!
23. июнь 2018, 13:12
В Пюхаярве праздничные гуляния начались уже вчера вечером. Для разгоряченного народа выступила всемирно известная британская группа Example.
22 и 23 июня на берегу живописного озера Пюхаярв в трех километрах от Отепя расположится обширная праздничная площадка, где с музыкой, танцами и играми можно встретить лето и весело провести самую короткую ночь в году.
Сегодня с шести вечера праздник обещает продолжиться с новой силой. Здесь выступят Койт Тооме, группа Terminaator, певица Керли и многие-многие другие эстонские исполнители.