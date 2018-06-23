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  • В Сети появилось страшное видео с места гибели звезды «Дома-2»

В Сети появилось страшное видео с места гибели звезды «Дома-2»

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Анастасия Тарасюк

ФОТО: insta

Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 24-летней экс-участницей реалити-шоу Анастасией Тарасюк. Перед тем, как девушка выпала с 19 этажа элитного жилого дома в московском районе Раменки, соседи видели ее висящей на балконе.

Выяснилось, что звезда телестройки снимала квартиру на третьем этаже. По какой причине она оказалась на 19 этаже, и кто виноват в ее смерти – выясняют правоохранители, пишет Life.

Ее соседи по дому в ЖК «Золотые ключи» по Минской улице стали свидетелями произошедшего, но спасти девушку не успели, передает «Пятый канал».

Подруги Анастасии шокированы ее скоропостижной гибелью. По словам Кристины Берчик, в последнее время Тарасюк была в отличном настроении, и беды ничего не предвещало.

Они общались совсем недавно, 20 июня, а 22-го должны были встретиться, но произошла трагедия. «Две недели назад она была веселая, жизнерадостная, приехавшая с отдыха. Полная надежд и планов. Должна была переехать на новую квартиру», – цитирует Кристину телеканал «360».

Еще одна подруга звезды «Дома-2» Яна Тихонова рассказала, что она была очень добрым и отзывчивым человеком. По ее словам, Анастасия каждый день проживала ярко и насыщенно. «У нее было столько заряда, солнечности, умения с радостью воспринимать все... Я в очень неприятном шоке. Очень тяжело», – поделилась Яна.

Как писали Dni.Ru, есть информация о том, что в последнее время Анастасия Тарасюк страдала депрессией из-за неразделенной любви. Кроме того, известно, что девушка страдала алкогольной зависимостью и стояла на учете у нарколога.

В последнее время у нее появился состоятельный ухажер, который якобы и снял ей квартиру. С проекта она ушла еще в 2013 году, много путешествовала, подрабатывала моделью и производила впечатление человека, удовлетворенного жизнью.

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