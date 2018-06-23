Умер барабанщик группы Pantera

Pantera была основана в 1980-х Винни Полом и его братом, гитаристом Дарреллом Эбботом. В состав также вошли Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. Группа просуществовала до 2003 года и за это время выпустила девять студийных альбомов и реализовала более 40 миллионов копий пластинок. Номинировалась на «Грэмми» в 1995 и 2001 годах.