Дочь звезды «Секс в большом городе» сменила пол

В 1996 году актриса Синтия Нисон родила девочку по имени Саманта от профессора Дэнни Мозеса. Ребенок вырос и до сих пор близок с матерью, хотя рассказать о своей чудесной дочери звезда «Секса в большом городе» не может. Дело в том, что теперь ее отпрыск стал мужчиной по имени Сэмюэл.

Синтия Никсон ФОТО: Jason Merritt / AFP

«Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом (зовут Сеф), который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных, отмечающих сегодня Trans Day of Action (ежегодная акция, призванная привлечь внимание к проблемам трансгендеров. – Прим. ред.)», – на своей странице в Instagram написала Синтия Никсон. К сообщению она приложила фотографию с теперь уже сыном, сделанную на выпускном в Чикагском университете.

Отметим, это не первый случай, когда ребенок звезды больших экранов в США испытывает проблемы с принятием собственного пола. Так, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель в девять лет решила, что хочет стать мальчиком. Тогда звездные родители не стали одергивать ребенка, но выразили надежду, что с возрастом она сможет принять себя такой, какая она есть.