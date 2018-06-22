Вот что с клетками вашего тела делает острая и пряная пища

После поедания чего-нибудь острого на лбу тут же выступает пот. Почему? Острая и пряная пища увеличивает скорость сжигания калорий. Это доказано научно! Подобный рацион реально ускоряет метаболизм.

Перец чили ФОТО: Kanal 2

И вообще, по мнению ученых, любители остренького меньше едят, потому что быстрее насыщаются.

Согласно исследованиям, люди, в меню которых преобладают острые блюда, гораздо меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. В чем же причина?

Перец чили, например, способен снижать холестерин. А капсаицин в составе этого перца помогает бороться с различными воспалениями.

Капсаицин также имеет обезболивающие свойства: он способен подавлять нервные импульсы, которые передаются в мозг при болевых ощущениях. Капсаицин, как известно, - один из самых главных компонентов в кремах для снятия боли.

Многие медики считают капсаицин эффективным оружием в борьбе с раковыми клетками предстательной железы.

При этом он не наносит вреда здоровым клеткам!

Любители острой пищи и живут дольше. К таким выводам пришли ученые после проведения масштабного исследования с участием 500 тысяч китайцев. Оказалось, что каждодневное употребление острой пищи снижает вероятность внезапной смерти на 14%.

ФОТО: STR / AFP

Может, это как-то связано с тем, что в перце чили содержится много полезных веществ, витаминов и минералов.

Следует упомянуть, что употребление острых продуктов заставляет мозг вырабатывать больше серотонина - гормона счастья. Это помогает вам бороться со стрессом, депрессией и плохим настроением.

Одно из исследований свидетельствует, что употребление острой еды может снизить выделение кислот в желудке и даже уменьшить кровотечение во время обострения язвы. Сам риск заболеть язвой желудка острая пища снижает на 53%.

Австралийские ученые выяснили, что любители острого и пряного легче засыпают, у них также нет проблем с ранним пробуждением.

ФОТО: HELENE VALENZUELA / AFP

Наконец, острая пища помогает "пробить" нос при простудном заболевании и дает вам возможность вдохнуть полной грудью.