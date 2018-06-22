Вот в чем причина: ученые раскрыли тайну существования призраков

Ученые из Университета Голдсмита выяснили, что наибольшая часть контактов с призраками умерших друзей или родственников происходит либо во сне, либо после резкого пробуждения, пишет The Conversation. Сомнологи отмечают, что большая часть призраков, инопланетян или чудовищ под кроватью беспокоит людей после сильного переутомления. Другой причиной видений может становиться так называемый сонный паралич — пограничное состояние между сном и бодрствованием.