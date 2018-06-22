Пт, 22.06.2018
Галерея: на одной из центральных площадей Таллинна установили шикарную рождественскую елку СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Вот в чем причина: ученые раскрыли тайну существования призраков

Вот в чем причина: ученые раскрыли тайну существования призраков

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Louise Lenton / SWNS.com / Louise Lenton / SWNS.com

Спойлер: реальность их существования в одном мире с людьми наука так и не доказала, предупреждает Лайф.

Ученые из Университета Голдсмита выяснили, что наибольшая часть контактов с призраками умерших друзей или родственников происходит либо во сне, либо после резкого пробуждения, пишет The Conversation. Сомнологи отмечают, что большая часть призраков, инопланетян или чудовищ под кроватью беспокоит людей после сильного переутомления. Другой причиной видений может становиться так называемый сонный паралич — пограничное состояние между сном и бодрствованием.

Другое объяснение жутким видениям — "синдром взрыва головного мозга" (EHS), природа и механика которого не раскрыты учеными до сих пор. По некоторым данным, пограничное состояние между сном и бодрствованием каким-то образом перестраивает активность мозга, вызывая зрительные и слуховые галлюцинации

Читать также

Актуально

НАВЕРХ