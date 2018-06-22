Мария Захарова в изысканном платье похвасталась роскошным загаром

"Сегодня в парке "Патриот" вместе с Минобороны показывали дипкорпусу привезенные из Сирии установки, которые террористы использовали для производства химических отравляющих веществ. Кстати, часть оборудования западного производства. А это я "отстрелялась", – написала Захарова на своей странице в Instagram. Но ее подписчикам, судя по комментариям, интереснее не технические диковины, а внешний вид Марии и ее вздыбленная, как кажется на снимке, грудь.

A post shared by Maria Zakharova (@mzakharovamid) on Jun 22, 2018 at 2:23am PDT

"Отличная фигура", "Какая у вас грудь красивая, очень соблазнительная!", "Шикарный загар! Роскошный цвет платья", – восхищаются пользователи. При этом сама Мария очень боится роли звезды или светской львицы. "Я вообще к этому миру имею очень опосредованное отношение, – заявила Захарова в одном из интервью в ответ на комплимент. – Я никогда не была светской львицей, всегда являлась сотрудником Министерства иностранных дел. Появляясь на светских мероприятиях, чувствую себя практически как Золушка на балу. Я не вижу в этом особой для себя светскости в том, что встречаюсь с прекрасными профессионалами, актерами и режиссерами, которые воплощают на экране нашу мечту".

A post shared by Maria Zakharova (@mzakharovamid) on Jun 18, 2018 at 2:19pm PDT