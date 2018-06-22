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Звезда телешоу и королева красоты обнаружена мертвой

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ФОТО: Vida Press

Британка Софи Грейдон, победившая в 2009 году в конкурсе «Мисс Великобритания», найдена мертвой в доме своих родителей, расположенном неподалеку от Ньюкасла. Об этом сообщает Лента со ссылкой на Daily Mail.

Причины смерти 32-летней женщины пока неясны, однако сотрудники местной полиции уже заявили, что не видят никаких подозрительных обстоятельств в кончине Грейдон.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Британка также прославилась в качестве участницы популярного реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на канале ITV.

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Она привлекала внимание зрителей, так как была раскованна и не стеснялась выражать свои эмоции на камеру. Пресс-секретарь ITV выразил соболезнования семье и друзьям Грейдон от имени канала и команды, создающей телепередачу.

ФОТО: / Â©National Pictures / TopFoto

Сообщается, что девушка страдала от затяжной депрессии. В своем Twitter-аккаунте она неоднократно писала о потере смысла жизни, о растущем ощущении одиночества и многочисленных страхах.

ФОТО: Hugh Macknight / PA Wire/PA Images

Однако она старалась вести обычную жизнь: еще два дня назад девушка делилась своими впечатлениями о новом сезоне «Острова любви» и обменивалась шутливыми комментариями с другими звездами.

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