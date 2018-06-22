Звезда телешоу и королева красоты обнаружена мертвой

Причины смерти 32-летней женщины пока неясны, однако сотрудники местной полиции уже заявили, что не видят никаких подозрительных обстоятельств в кончине Грейдон.

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Британка также прославилась в качестве участницы популярного реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) на канале ITV.

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Она привлекала внимание зрителей, так как была раскованна и не стеснялась выражать свои эмоции на камеру. Пресс-секретарь ITV выразил соболезнования семье и друзьям Грейдон от имени канала и команды, создающей телепередачу.

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Сообщается, что девушка страдала от затяжной депрессии. В своем Twitter-аккаунте она неоднократно писала о потере смысла жизни, о растущем ощущении одиночества и многочисленных страхах.

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