Влада Топалова раскритиковали за грубое высказывание о полной девушке

На своей страничке в социальной сети Топалов опубликовал снимок с крупной молодой женщиной и написал, что ей не следовало бы употреблять столько сладостей. Впоследствии певец закрыл комментарии к данному посту, поскольку пользователи Instagram начали жестко критиковать Влада за его слова, пишет Argumentiru.com.

Сегодня музыкант решил оправдаться и подчеркнул, что он сам "страшно толстый" и вообще "обжора". Топалов добавил, что ежедневно несколько часов проводит в зале и периодически голодает. Он отметил, что не хотел никого обижать, однако девушка должна следить за собой и хорошо выглядеть.