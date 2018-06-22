Пт, 22.06.2018
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Влада Топалова раскритиковали за грубое высказывание о полной девушке

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Влад Топалов: «Я стану для любимой женщины не только заботливым мужчиной, другом и опорой в жизни, но и деньги зарабатывать буду!»

ФОТО: Станислав Мошков

Музыканта Влада Топалова раскритиковали в сети за грубое высказывание о полной девушке. Недавно артист побывал в лондонском кафе, где увидел посетительницу, набравшую несколько порций мороженого. 

На своей страничке в социальной сети Топалов опубликовал снимок с крупной молодой женщиной и написал, что ей не следовало бы употреблять столько сладостей. Впоследствии певец закрыл комментарии к данному посту, поскольку пользователи Instagram начали жестко критиковать Влада за его слова, пишет Argumentiru.com.

Сегодня музыкант решил оправдаться и подчеркнул, что он сам "страшно толстый" и вообще "обжора". Топалов добавил, что ежедневно несколько часов проводит в зале и периодически голодает. Он отметил, что не хотел никого обижать, однако девушка должна следить за собой и хорошо выглядеть.

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